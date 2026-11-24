Первые результаты ночных ударов возмездия по целям на Украине обнародовало Министерство обороны РФ. По данным военных подтверждена информация о поражении электроподстанции ПС 110 кВ в Прилуках Черниговской области и удара по сухогрузу с оружием НАТО, направлявшемуся в сторону Одессы. Но это только первые результаты ударов.

А следом пошло-поехало

В Павлограде снесли «нежилое здание», о котором с грустью в голосе рассказал один из чиновников Днепропетровской области. В Сумской области семь авиабомб ФАБ большой мощности, две ракеты и около двух десятков беспилотников разнесли вдрызг военный объект и несколько подстанций. Пятьдесят ударных беспилотников атаковали цели в промзоне оккупированного Запорожья. В Житомире сожжены склады «Новой почты» с имуществом ВСУ. В Виннице поражены объекты критической инфраструктуры.

Военные эксперты отмечают новую серию ударов по западной Украине. В Ковеле Волынской области уничтожены десятки фур с военными грузами НАТО, незадолго до удара прибывшими с территории Польши. Судя по силе взрывов, на платформах автомобилей могли находиться боеприпасы и другие взрывоопасные грузы

Одними из самых заметных ударов по западной Украине стали атаки на ж/д станцию Сарны. Это крупнейший узел, через который идут поставки западного вооружения украинской армии. Примечательно и то, что к Сарнам проложена колея европейской ширины – 1435 мм. Это позволяет, не меняя на границе колёсные пары, гнать военные эшелоны из Европы прямо на Украину. На таких станциях, как Сарны, Ковель, Здолбунов, Львов идёт замена вагонных колёсных пар с европейской ширины на российскую – 1520 мм или перегрузка в автомобильный транспорт. А затем всё вооружение распределяется по группировкам украинских войск от сумского и харьковского направления до Херсонщины и Запорожья. Сводка СВО, 24 ноября. Взрывы в центре Киеве: судьба Зеленского неизвестна Подробнее

Удар по Одессе, паника в Польше

На фоне ударов по западной Украине нельзя пропустить информацию, согласно которой российские беспилотники зацепили краем приграничье Польши и атаковали объекты ВСУ на Украине. В этом плане интересны реакции Киева и Варшавы. В украинских соцсетях возмущаются, почему это поляки не сбивают русские беспилотники, раз подняли в небо истребители ПВО и привели в боевую готовность ракеты. Железный аргумент Польши – беспилотники России летели в сторону Украины, поэтому их не стали сбивать. Дескать, зачем польской армии тратить свои ракеты, пусть этим занимается ВСУ, раз атакуют их цели.

Прямо сейчас ВС РФ наносит удары во порту Одессы и энергетическим объектам, обслуживающим портовые объекты. Данных о поражении конкретных целях пока нет, но мощные взрывы, сопровождающиеся детонацией, подтверждают факт, что прилетело точно в цель.