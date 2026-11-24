Несколько точек отделились от черной линии окопа и начали движение вперед. Так штурмовиков группировки войск «Восток» с неба видел наш разведывательный дрон. Парни шли бесшумно прямиком к мощному опорному пункту ВСУ в запорожских степях. И, тем не менее, бойцы знали, что впереди неизвестность. А каждый метр земли может таить растяжку, замаскированный дот или внезапный удар из засады. Поэтому даже под крылом у «птички» нужно быть готовым ко всему.

Маскировка не спасла

Опорник противника напоминал слоеный пирог из бетона, земли и коварных ловушек. Блиндажи, разветвленные ходы сообщения и глубокие норы оказались спрятаны с особой изощренностью: для укрытия позиций боевики использовали пропитанную жидкой глиной ветошь и подручный мусор, сливавшиеся с изрытым пейзажем до полной неразличимости.

Бои за опорный пункт ВСУ. Фото: Министерство обороны РФ

«Противник в последнее время у себя в опорных пунктах начал делать более скрытые пути сообщения. Лисьи норы так называемые тоже стали маскировать куда тщательнее: начали использовать тряпки, намоченные глиной, чтобы не оставлять демаскирующих пятен. Впрочем, всё равно это им не особо помогло. При выдвижении нашей группы командир поднимает в воздух разведывательный „Мавик“, а следом — дрон-камикадзе на оптоволокне, чтобы в случае чего мгновенно нас подстраховать. Разведчик идет прямо впереди двойки, впереди тройки. Он уже видит всю обстановку в окопе и заранее сообщает о малейшем шорохе», — рассказал командир штурмового взвода с позывным Томас.

Командир взвода с позывным Томас. Фото: Министерство обороны РФ

Шаблоны никогда не работают

За каждым стремительным рывком штурмовиков стояли недели изнурительного труда, просчет рельефа, погодных капризов и характера вражеского огня. Шаблонные решения здесь не работают: малейшее движение на передовой заставляет перекраивать план прямо на ходу.

«Сверху можно увидеть то, что парни с земли физически не разглядят. Засаду впереди, движение боевиков на фланге, даже мины, присыпанные прошлогодней листвой в посадке. Операторы БПЛА постоянно сканируют сектор, выискивают цели, видят малейшие изменения обстановки и сразу передают нам. Подготовка долгая, изнурительная, осмотр каждого бугорка местности. И тактики у нас всегда разные. Ситуация в бою способна перевернуться кардинально: готовились к одному сценарию, но видим обстановку — и тут же меняем схему на прямо противоположную», — рассказал командир пехотной роты с позывным Домкрат.

Когда раздались первые автоматные очереди, слаженность штурмовых двоек и точные наводки с воздуха не оставили обороне шансов. Преодолев ожесточенное сопротивление, бойцы группировки «Восток» шаг за шагом зачистили лабиринт окопов и выбили неприятеля из укреплений. Закрепившись на отбитых рубежах, штурмовики установили свой контроль над ключевой высотой, открыв путь для дальнейшего наступления.