Взрывы зафиксированы в четырех городах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ.

Сведения о громких хлопках поступили из Киева, Днепропетровска, Одессы и Запорожья.

«В Киеве прогремел взрыв... Взрыв в Днепропетровске... Взрывы в Запорожье... В Одессе прогремел взрыв», — говорится в сообщении украинских СМИ.

Как уточнили городские власти, в украинской столице после взрывов вспыхнул пожар.

Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги звучит во всех перечисленных населенных пунктах.

Ранее поступала информация о мощных взрывах в Киеве и Днепродзержинске.