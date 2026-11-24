Французский многоцелевой истребитель не менее четырех часов летал над Черным морем днем 24 ноября, следует из данных мониторинговых ресурсов.

Dassault Mirage 2000D поднялся в небо на территории Румынии около 12:15 по московскому времени. Он взял курс на юго-восток и, пролетая над Черным морем, пропал с радаров. На них истребитель появился в тот момент, когда очередной раз пролетал вдоль берега Турции, но ближе к 17 часам вновь исчез.

Напомним, во вторник над Черным морем также был замечен другой самолет Военно-воздушных сил Франции, который совершал круговые маневры, а 11 ноября в небе над акваторией зафиксировали американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II.

В Москве неоднократно указывали на возросшую активность сил НАТО около границ России и выражали обеспокоенность по этому поводу.