Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на вторник, 24 ноября.

Темп производства баллистики для ВС РФ шокировал ВСУ В Ливии назвали объявлением войны атаку на корабль ВМФ РФ Трамп отказаться рисковать войной с РФ ради Украины Аграриев Украины ждут банкротства Обстановка на Добропольском фронте Ситуация под Харьковом

Удары по Украине: ВПК России изготавливают по баллистической ракете каждые 5 часов

Российские оружейники каждые 5 часов собирают по одной баллистической ракете, утверждает министр обороны Украины Евгений Хмара в беседе с Business Insider и отмечает, что темпы сборки боеприпасов для ВС РФ только нарастают.

При этом украинские мониторинговые сервисы со ссылкой на данные западных источников уже начали верещать о том, что российская армия собирает большие резервы для будущего удара. Выводы эксперты противника делают в том числе на снижении активности ударных БПЛА в последние дни. Это, говорят они, также помогает накопить число вооружений для атаки.

И, вероятно, она нанесет Киеву крайне значительный ущерб, ведь уже сейчас энергетика той же Одессы фактически лежит на лопатках — после уничтожения трех ключевых опор ЛЭП, связывающих город с Южно-Украинской АЭС там наблюдается блэкаут. И их восстановление уже займет до 3 недель. Так что новые атаки будут лишь планомерно усугублять ситуацию в ВСУ.

В то же время нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский опять плачется, что ВСУ не получают из США уже оплаченные ракеты для Patriot. Он напоминает, что ВС РФ прошлись на прошлой неделе по 20 регионам «незалежной», а прикрывать их нечем.

«На этом фоне особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. <…> Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. Также важно продолжать взносы в эту программу», — снова прокричал любимое «дай» Зеленский.

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Зампредседателя Президентского совета Ливии: Украина объявила войну

Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони резко осудил действия ВСУ в порту Бенгази и атаку на корвет ВМФ РФ. По его словам, инцидент с БЭК — это действия, равносильные объявлению войны Ливии. И сейчас власти страны намерены обратиться в Совбез ООН и готовят иск к Украине в Международном суде.

А в комитете по обороне и национальной безопасности парламента Ливии заявили RT, что Украина понесет ответственность за нарушение суверенитета Ливии. Там отметили, что расследование затронет всех тех, кто планировал атаку на порт Бенгази.

«Украина, как и любое другое государство, считающее возможным использовать географическое положение Ливии для проведения военных операций, обязана уважать суверенитет страны и осознавать, что любое его нарушение повлечёт за собой последствия», — отметил член комитета Тарек аль-Джаруши.

Трамп не будет рисковать войной с РФ из-за Украины

Зять президента США, участник переговорной группы со стороны Вашингтона Джаред Кушнер заявил, что глава Белого дома не намерен рисковать войной с Россией ради того, чтобы предоставить гарантии безопасности Киеву.

По словам спецпредставителя Белого дома, президент Америки согласен дать Киеву гарантии безопасности лишь в том случае, если они будут снижать риск возобновления конфликта и прямого вовлечения в него США. Кроме того, такой шаг должен отвечать нацинтересам Америки, подчеркнул Кушнер.

При этом он также согласился с мыслями российской стороны о том, что гарантии безопасности для Украины нельзя изолированно рассматривать от будущей европейской архитектуры безопасности.

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Аграриев Украины ждут банкротства

Фермеры «незалежной» могут начать закрываться уже весной. Причина проста — исчерпание финансовых резервов. Об этом Bloomberg заявил гендиректор агрохолдинга «Нибулон» Андрей Вадатурский. По его словам, причина проста — блокада морских путей со стороны ВС РФ.

«Поступлений становится все меньше. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон. Последствия мы увидим не только в этом году, но и в виде низких инвестиций в урожай в следующем году. Потому что фермеры будут производить меньше», — рассказывает Вадатурский.

В результате сейчас финансовые буферы уже исчерпаны, а нереализованные запасы зерна оказывают давление на местные цены, тогда как стоимость топлива и удобрений идет вверх.

И это очень тревожные данные для Банковой. Агросектор в прошлом обеспечивал более половины экспортной выручки «незалежной». Серьезный вклад вносила и сталелитейная отрасль, однако она фактически ликвидирована нашими ударами. И потеря второго крупного сектора экономики будет болезненным ударом для режима Зеленского.

Ситуация на Добропольском направлении

В районе села Доброполье, южнее одноименного города, продолжается наше движение на Запад. ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Украина.ру», за последнее время продвинулись более чем на 4 км вдоль реки Водяная и заняли новые позиции в южной части Новофедоровки.

В остальном на фронте ситуация достаточно стабильная. ВС РФ планомерно ведут расширение зоны контроля в районе реки Грузская, штурмуют Белозерское и развивают удары севернее трассы Доброполье — Дружковка.

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Бои под Харьковом: Разведка ВС РФ устроила глубокий рейд по тылам ВСУ

В районе Великого Бурулка ВС РФ смогли устроить глубокий рейд в тыл ВСУ. Наши спецназовцы прошли на 10 км вглубь позиций врага и дойти до села Рогозянка. В результате, отмечают авторы «Украины.ру», может так оказаться, что оборона противника на этом рубеже слабее, чем полагало командование киевской армии.

Также от занятого накануне Соснового Бора ВС РФ продолжают развивать удар. Враг же отошел за реку Польную.