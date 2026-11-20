С 14 по 20 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражено 12 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 66 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1495 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 116 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1150 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 176 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2375 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1360 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и три артиллерийских орудия.

В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Уничтожены до 145 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 119 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет «Фламинго», восемь крылатых ракет большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: