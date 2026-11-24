Украинская армия за последние сутки потеряла в боях с ВС РФ 1110 солдат. Наибольшие потери врагу были нанесены нашими войсками в зоне ответственности группировки «Центр». Там Киев лишился 335 боевиков.

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