Досрочное завершение, скандалы и разговоры на повышенных тонах — таковы итоги спецсаммита Евросоюза, на котором члены ЕС должны были согласовать семилетний бюджет на 2028-2034 годы. Не вышло: поспорили, поругались и разъехались, договорившись встретиться ещё раз.

Немецкий смутьян

По данным европейской прессы, главным смутьяном, не позволившим принять финансовый документ, оказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Во-первых, он требует резко сократить бюджет. Председатель Евросовета Антониу Кошта уже пошёл навстречу Мерцу в этом вопросе, представив вариант бюджета, сокращённый на 204 миллиардов евро по сравнению с предыдущим предложением Еврокомиссии, но Мерц настаивает, что этого недостаточно, и бюджет надо резать ещё сильнее. СМИ сообщают, что в этом вопросе канцлер заручился поддержкой Нидерландов, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании и Бельгии.

Против выступают Франция, Италия и Польша. Эти страны требуют увеличить поддержку экономически слабых регионов и дать больше субсидий сельскому хозяйству. «Мы не готовы поставить свою подпись под бюджетом, в который мы вносим больше, а получаем меньше», — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подчеркнув, что Европа находится «в световых годах» от соглашения по финансам.

Во-вторых, Мерц продолжает настаивать на том, что киевский режим должны кормить абсолютно все страны Евросоюза, снова увязывая принятие семилетнего бюджета с согласием всех европейских стран на финансовую помощь Киеву. Чехия, Словакия и Венгрия выступили категорически против.

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Европейская математика

Желание Мерца резко сократить различные социальные программы и дать денег Зеленскому вызвало удивление в социальных сетях. Те же немцы в комментариях недоумевают, почему для фермеров денег нет, а для украинцев — есть. По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, ничего странного в позиции Мерца нет.

«Мерц решает свои исконно дедовские задачи по противостоянию с Россией, и в этом контексте он хочет давать меньше денег полякам, чехами и больше денег направлять на войну с русскими. Всё, собственно, как при его дедушке в рейхе. Всё ровно в таких же параметрах. Всякие сиблинги не должны иметь никаких преференций, а вот на войну с русскими всегда деньги найдутся, поэтому здесь никаких противоречий, здесь всё абсолютно логично, — отметил в беседе с aif.ru политолог. — Единственное, Мерц несколько переоценивает значимость Германии, чтобы ставить ультиматумы. Да, болгары вроде повелись на этот ультиматум, но дело в том, что даже и болгарам понятно, что если будут резать деньги на ЕС, то им достанется куда меньше, чем, если бы Украины вообще бы не было, а Германия ни копейки на ЕС бы не дала на распределение между реципиентами как донор. Как донор Германия в бюджет Евросоюза даёт достаточно большую сумму, это примерно 12-15 миллиардов евро, но сумма не такая уж и грандиозная, чтобы соглашаться с тратами на Украину в размере 115 миллиардов евро. Даже дебилу разница между 15 миллиардами и 115 миллиардами понятна. Очевидно, что недостающее будут где-то брать, как раз у тех самых болгаров с чехами».

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Дополнительную напряжённость в споры европейцев о бюджете вносит президент Франции Эмманюэль Макрон. Помимо того, что он резко против предложения Мерца по сокращению бюджета, он требует, чтобы к финансовому соглашению Европа пришла до конца года. В апреле Францию ждут президентские выборы, и Макрону будет не до споров о бюджете. В следующий раз лидеры стран ЕС попробуют договориться в конце декабря.

«Вопрос удастся ли им договориться по бюджету действительно хороший. Не надо быть великим математиком, чтобы посчитать, сколько будет дважды два, и здесь с бюджетом Евросоюза ситуация ровно такая же: если из него забрать 115 миллиардов, никто их не восстановит, именно поэтому Мерц говорит о принятии бюджета, имея в виду общие траты на Украину, а Словакия при этом говорит — мы за бюджет, но давайте общие траты на Украину уберём и будут давать деньги только те, кто хотят. У словаков всё очень просто. Они считать умеют и не боятся сказать об этом. А остальные думают, что прокатит», — рассказал Данилин.