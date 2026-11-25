Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что в бюджете страны не хватает денег на все расходы.

«Нам всем придется отказаться от некоторых полюбившихся представлений, — сказал он, выступая в Бундестаге. — Мы больше не можем за счет налоговых поступлений позволить себе все, к чему мы очень сильно привыкли за долгое время».

Мерц подчеркнул, что этот факт придется понять и усвоить.

Оппозиционные силы Германии неоднократно критиковали Мерца за то, что при сокращении социальных расходов в ФРГ Берлин продолжает оказывать финансовую помощь Украине. Против продолжения поддержки Киева также выступают многие жители страны, о чем говорят результаты опросов.

Политика канцлера привела к тому, что его рейтинг достиг рекордно низкой отметки: работой главы правительства недовольны уже 88% процентов опрошенных жителей страны.

Сам Мерц продолжает настаивать на том, что Европа должна финансировать Украину, и требует, чтобы все страны ЕС принимали в этом участие.