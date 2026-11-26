Лидеры ЕС не смогли договориться по следующему семилетнему бюджету Евросоюза. Переговоры продолжатся в декабре, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, участникам не удалось преодолеть разногласия, однако в ходе обсуждений удалось приблизиться к сокращению расходов бюджета ЕС.

При этом позиции стран расходятся. Германия и ряд других государств настаивают на уменьшении бюджета, тогда как другие страны выступают против урезания финансирования.

Ранее основатель немецкого «Союза за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к отставке Мерца после его заявлений об Украине.