Представители ряда стран Евросоюза, которые отказались от дальнейшего обсуждения бюджета ЕС, находятся «в бешенстве» от подходов главы Евросовета Антониу Кошты по указанному вопросу, написала газета Politico.

Речь идёт о дискуссиях по поводу главного финансового плана объединения на 2028-2034 годы. По данным издания, часть стран призвала к жесткой экономии и потребовала отставки Кошты.

В публикации уточняется, что в эту группу вошли Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция. Ранее Кошта представил «компромиссный бюджетный план» на 1,52 триллиона евро. По сравнению с другой инициативой, выдвинутой Еврокомиссией, сумма в документе уменьшилась на 204 миллиарда евро.

При этом участники ЕС называют план Кошты неприемлемым. Одни из них добиваются сокращения суммы, другие — увеличения.

Напомним, ранее 27 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по бюджету на 2028-2034 годы и переговоры должны продолжиться в декабре.