Во Франции разгорается скандал из-за отправки французских военных на Украину без согласования с парламентом. Замминистра обороны вызвали на слушания в Сенате, где он должен объяснить обстоятельства отправки военных.

Оппозиция обвиняет Макрона в нарушении Конституции

«Если эти военнослужащие окажутся вовлечены в боевые действия, Франция будет воевать с Россией без единого голосования в парламенте», — заявил депутат от партии «Непокоренная Франция» Бастьен Лашо.

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А глава комитета Сената по обороне Седрик Перрен обвинил Макрона в неуважении к парламенту. «Мы не можем обвинять Путина во лжи и одновременно скрывать информацию, наносящую ущерб нашему делу», — заявил сенатор.

«Эта история предельно ясно показывает одно: Эммануэль Макрон правит единолично. Он считает, что может втягивать Францию в обязательства, никого не спрашивая. Ни парламент. Ни французский народ. Отправка солдат в воюющую страну — это не мелочь. В условиях демократии такое решение должно обсуждаться, разъясняться и контролироваться. Вместо этого французский парламент узнал обо всем из прессы», — заявил в интервью aif.ru депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Тьерри Мариани. Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Оппозиция обвиняет правительство в нарушении Конституции. Ведь, согласно статье 35, французские власти обязаны уведомлять парламент об отправке войск для вмешательства в конфликт в течение трех дней. Операция между тем длится больше четырех месяцев.

В Минобороны Франции заявляют, что ничего не нарушали, поскольку французские военные якобы не принимают участия в боевых действиях.

Чем занимаются французские военные на Украине?

По данным французских СМИ, военные действуют на территории Украины уже несколько месяцев. Как утверждается, они оказывают ВСУ «небоевую» помощь, т. е. занимаются подготовкой личного состава и обслуживанием техники.

По данным издания RFI, у этой миссии «легкая и гибкая структура», состоящая из нескольких небольших подразделений, направляемых на краткосрочные задания. Миссия получила кодовое название «Volia» (буквально, воля). Ее возглавляет французский генерал. Французских депутатов не стали информировать о миссии специально.

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Будут ли последствия для Макрона?

В ближайшей перспективе последствий ждать не надо, но зато эта история может быть использована оппозицией во время президентских выборов, считает ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

«Два главных кандидата, Марин Ле Пен и Жан Люк Меланшон, заявили о том, что они остановят военную помощь Украине в случае, если победят на выборах. Вероятно, они попытаются раскрутить эту историю, потому что желающих воевать с Россией во Франции, как легко догадаться, немного. Так что свою роль такая воинственность Макрона может сыграть», — резюмирует эксперт.