Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на пятницу, 27 ноября.

Удары по Украине набирают силу «Рельсовая война» ведет к коллапсу на железных дорогах врага Банковая требует самолеты у Италии Британия готовит 100 тыс. резервистов к войне В России могут ввести наказание за показ результатов ударов ВСУ ЛНА будет мстить Киеву за атаку по Бенгази На Украине обсуждают отмену отсрочек от мобилизации для студентов Обстановка под Купянском

Удары по Украине: спасать энергетику Украины уже поздно

Украинскую энергетику спасать уже поздно, заявил соучредитель института энергетических стратегий «незалежной» Юрий Корольчук. По его словам, сейчас ситуация с защитой подстанций и генерирующих мощностей во всех регионах примерно одинаковая — они не защищены. При этом деньги, которые тратились на укрепления, разворованы.

Так что, полагает Корольчук, спасать что-то сейчас уже не имеет никакого смысла, ведь защитить и прикрыть объекты враг мог лишь в период относительного затишья периода весны и лета, когда ВС РФ меньше внимания уделяли энергетике и подстанциям, фокусируясь на других целях. Ну а сейчас, когда наша кампания идет полным ходом, ремонтировать что-то уже нереально.

Бахнули! Как связана поразительная точность суперракет и пропажа Зеленского Подробнее

ВС РФ сейчас активно поражают подстанции противника и генерирующие мощности по всей стране. Наиболее непростая обстановка фиксируется в Днепропетровске. Город уже третий день сидит без света, а у отдельных жилых комплексов начинают выступать недовольные. Там, как они говорят, электричества нет уже до 5 суток.

«Рельсовая война» на Украине: Киев не успевает считать потери в локомотивах

«Незалежная» в течение года лишилась 630 единиц подвижного состава, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник. По его словам, ежемесячные потери из-за ударов ВС ФР по логистическим узлам, железным дорогам и депо приводят к сокращению парка на 37-40 единиц подвижного состава. При этом многие машины восстановлению не подлежат.

Аналитики «Военной хроники» на фоне такого отмечают, что сейчас выбивание локомотивного парка удлиняет оборот составов: эшелоны врага с оружием вынуждены простаивать на промежуточных станциях в ожидании свободной тяги, что резко снижает суточную пропускную способность магистральных коридоров и фактически создает железнодорожные «пробки», уязвимые для наших ударов.

При этом добавляет сложности и еще одна деталь. Наши регулярные атаки по тяговым подстанциям электровозов лишают их мобильности, и вся нагрузка по снабжению фронта и поставок в некоторые части страны ложится на магистральные и маневровые тепловозы. Их запас еще позволяет железным дорогам Украины протаскивать критические грузы по неэлектрифицированным веткам и обесточенным перегонам, однако ресурс машин, в том числе старого советского парка, активно вырабатывается из-за работы на износ. Так что ситуация становится лишь хуже.

Ударпо ВСУ. Фото: кадр видео

Банковая снова клянчит самолеты

Украина в очередной раз прокричала «дай!». В этот раз крик обращен к Риму и его авиапарку из самолетов Eurofighter Typhoon. Киев просит передать ВСУ те машины из состава ВВС страны, которые в Италии собираются списать. Речь идет в первую очередь о выработавших ресурс бортах постройки 00-х годов. В планах Банковой получить в свое распоряжение 10-20 бортов.

Вывод из строя машин планируется начать в 2027-2029 годы, когда вместо них будут приобретены новые борты Eurofighter или же американские F-35. Так что время на раздумья у властей страны еще есть.

Впрочем, если Рим согласится отдать свои машины, то авиапарк Украины окончательно станет «зоопарком». В распоряжении ВВС ВСУ окажется такое обилие машин, что их будет крайне тяжело поддерживать в летной годности и обслуживать на качественном уровне.

Так, уже сейчас Киев пользуется советскими самолетами, американскими F-16, французскими Mirage 2000, а в планах еще получить шведские JAS-39 Gripen и теперь речь заводится про Eurofighter. Все это станет той еще головной болью для врага и снизит эффективность его работы.

Самолет F-35. Фото: pxhere.com

Британия готовит 100 тыс. резервистов к войне

Минобороны Великобритании впервые со времен холодной войны решило разослать письма 100 тыс. бывшим военнослужащим. В сообщениях им предлагается добровольно принять участие в военных учениях, включая тренировки НАТО.

В первую очередь планируется собрать тех солдат, кто не так давно ушел из армии и сохраняет обязательство вернуться на службу в случае «исключительных обстоятельств». Сама же акция Минобороны — очередная попытка повысить готовность резервистов к возможной мобилизации в случае возможного конфликта.

При этом, стоит заметить, на обострение идут как раз таки власти островного королевства. Именно Лондон планомерно занимается эскалацией, заявляя о планах по развертыванию войск сразу после заключения мира, готовясь к войне с Россией к 2030 году и поставляя оружие, в том числе БПЛА для ударов вглубь нашей страны, ВСУ.

В России могут ввести наказание за публикацию последствий атак ВСУ

Группа сенаторов внесла в Госдуму России два взаимосвязанных законопроекта. Первый из них предусматривает запрет на публикацию информации о последствиях атак БПЛА, ракет, артиллерии, терактов, диверсий против государственных и общественных деятелей, судей, следователей, сотрудников правоохранительных органов. Также он запрещает публиковать данные о местах размещения техники, хранения оружия и боеприпасов.

145 дронов сбили. При массовой атаке на Самару погиб человек, закрыты школы Подробнее

Второй документ вводит административную и уголовную ответственность за распространение таких материалов. Если запрет будет нарушен впервые, то за это может грозить штраф на сумму от 100 до 300 тыс. руб. Повторное наказание может повлечь лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же из-за слива данных погибнут люди, то штрафом отделаться не выйдет, в отношении виновного будет вестись уголовное производство.

ЛНА будет мстить за удар Киева по порту Бенгази

Командование Ливийской национальной армии пообещало ответить на атаку украинских безэкипажных катеров на порт Бенгази и российские корабли. Генштаб армии отметил, что этот ответ последует «в надлежащее время, в надлежащем месте и надлежащими средствами».

При этом прямо адресат не указан, однако, очевидно, достанется либо Правительству национального единства, с территории которого могла идти атака, либо украинским силам в регионе.

На Украине обсуждают новые лишения отсрочек

Военное командование врага готовит обращение с призывом отменит отсрочки от мобилизации для студентов, старше 25 лет, сообщил нардеп Верховной Рады Руслан Горбенко. По его словам, на принятие решения потребуется личная воля просроченного главаря Владимира Зеленского.

Заплатят только Зеленскому. Мерц заявил немцам: «Денег нет, но вы держитесь» Подробнее

При этом ранее замминистра образования Украины Николай Трофименко уже вступился за студентов и права взрослых граждан на обучение. Также в Минобразования «незалежной» уже напомнили о регулярных проверках студентов старшего возраста. Так что вопрос с отменой отсрочек снова становится крайне спорным для разных ведомств.

Бои под Купянском: ВС РФ продолжают зачистку территорий

Российские войска в районе Купянска продвигаются внутри руин города и на окраинах. Сейчас под уверенный контроль ВС РФ перешла Соболевка, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника». Также ведется расширение контроля над южными и западными окраинами города, тем самым враг лишается возможности использовать основную цепочку логистики на данном направлении.

В районе Купянска-Узлового также полный контроль территории за ВС РФ. Сейчас бои сместились от него юго-восточнее, в район Ковшаровки.

А у Загрызово заметны контрудары ВСУ. Враг там работает малыми группами и пытается закрепиться внутри села.

Что до района Боровской Андреевки, то там встречные бои и из-за непогоды и отсутствия лесных участков противник успеха не имеет. Наши же бойцы, напротив, постепенно идут вперед и зачищают территорию.