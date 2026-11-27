Франция официально признала присутствие своих военных на украинской территории. Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов, ранее Париж всегда отрицал это, однако сейчас риторика изменилась. По его мнению, признание является частью информационной подготовки общества к вводу более широкого контингента войск в зону конфликта.

«Франция никогда это не подтверждала. Париж всегда отказывался, и вдруг Париж заговорил о том, что войска присутствуют. Сделано это специально в связи с тем, что обсуждается вопрос ввода войск "коалиции желающих" на территорию Украины», — пояснил эксперт в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Кнутов подчеркнул, что такая тактика направлена на то, чтобы избежать «гражданского взрыва» внутри страны в момент, когда решение о более масштабном участии будет принято официально.

«Когда произойдёт уже ввод войск, более крупномасштабных, как рассчитывают в Париже, особых серьёзных протестов не будет, потому что всё уже "выкипит" сейчас», — заявил собеседник издания.

По словам эксперта, французские военные находятся на Украине давно — в том числе под видом учебных миссий.

«Иностранных военных было достаточно много. Особенно в учебном центре под Львовом, который был создан по стандартам НАТО. И под видом вот этих учебных миссий были размещены французские военные», — рассказал Кнутов.

При этом, как он отметил, французы выполняют целый комплекс задач: работают с высокоточным оружием Storm Shadow и "Скальпами", предоставляют ВСУ разведывательную информацию со своих спутников, а французский спецназ участвует в боевых действиях.

«Самое главное — французские спецназовцы набираются боевого опыта непосредственно в зоне ведения боевых действий», — отметил эксперт.

Кнутов напомнил, что все иностранные военные в рядах ВСУ, в том числе французские, являются законными целями для российской армии, и по ним уже неоднократно наносились удары.

«Буквально несколько дней назад наши силы нанесли достаточно мощный удар. Был уничтожен подземный командный пункт, в котором находились старшие украинские офицеры и натовские офицеры, и я вполне допускаю, что там были и французы», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что практика уничтожения французских военных будет только усиливаться, указав на наличие у Парижа перевалочных баз как вблизи границы Украины, так и непосредственно на её территории.

«У Франции крупная база есть, если я не ошибаюсь, в Румынии. У них всегда была цель, как показывает история, взять под контроль Одессу, и сейчас ничего не изменилось. Не сомневаюсь, что и на территории Украины Франция имеет свою базу», — сказал Кнутов, отметив, что для уничтожения таких объектов у РФ есть целый спектр оружия — от «Кинжала» и «Искандера» до «Циркона».

Говоря о характере участия Франции в конфликте, эксперт отметил, что речь идёт о планах полноценного вовлечения в боевые действия против России.

«Что касается России, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что это, по сути, участие Франции в конфликте против нас. И отвечать мы должны соответствующим образом», — подчеркнул он.

При этом Кнутов указал на необходимость соблюдения баланса, чтобы не усиливать эскалацию.

«По большому счёту, бить надо уже по французским военным базам на территории Франции. Но, чтобы не усиливать эскалацию, думаю, что мы ограничимся ударами по французским военным на территории Украины», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия, вероятно, поднимет вопрос об официальном признании Францией присутствия своих военных на Украине на международном уровне.

«Поднять этот вопрос следует на международном уровне. Проблема эта должна обсуждаться, об этом надо говорить и поднимать этот вопрос и со странами глобального Юга, и на всех площадках, в том числе в Организации Объединённых Наций, может быть, даже и посла Франции вызовут в Москве предупредить. Но это чисто такие, знаете, протокольные мероприятия, которые должны быть проведены, но результата они не дадут. Основным ответом должны стать военные меры», — подвтожил Кнутов.

Как сообщалось, Во Франции разгорается скандал из-за отправки французских военных на Украину без согласования с парламентом. Замминистра обороны вызвали на слушания в Сенате, где он должен объяснить все обстоятельства произошедшего.