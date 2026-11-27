Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и член американской переговорной группы по Украине, сделал Зеленскому недвусмысленное внушение: если Киев хочет получить от Вашингтона гарантии безопасности, ему следует уважительнее относиться к Трампу. Более того, Кушнер обвинил Киев в срыве переговоров с Москвой по урегулированию конфликта из-за атаки на резиденцию главы российского государства на Валдае год назад.

Однако в Киеве, судя по всему, к подобным сигналам относятся с привычным пренебрежением. Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил природу этого хамства.

«Зеленский хамит только тем, от кого он перестал зависеть. Был период, когда он активно хамил Германии. Это был период, когда американцы и администрация Байдена финансировали Украину. Вот в тот момент они хамили немцам. Теперь их финансируют немцы — они хамят американцам», — сказал он.

По словам эксперта, это не столько дерзость, сколько «неуважение к тем партнёрам, которые в определённый момент времени оказывали определённую услугу». Килинкаров подчёркивает: Зеленский считает эту услугу уже ничего не стоящей.

«Он продолжает хамить, понимая, что финансово он от американцев не зависит. А что касается поставок вооружений — это вопрос взаимоотношений между Европой и США. Он считает, что он в любом случае будет решён, поэтому позволяет себе такие выпады в адрес Трампа», — добавил он.

Более того, Килинкаров уверен, что Зеленский давно сделал свой выбор в пользу глобалистов.

«Он антитрампист, и поэтому удивляться тому, что он так по-хамски высказывается в сторону США и Трампа, не следует», — сказал он.

На поведение Киева влияет и результат промежуточных выборов в Конгресс.

«Зеленского убедили в том, что Трамп проиграет выборы, он действительно проиграл промежуточные выборы, и это вселяет в Зеленского надежду на то, что те люди, с которыми он работает, в курсе текущих моментов. Они убеждают его в том, что 2028 год — это уже всё, конец эпохи Трампа, поэтому ты держись ближе к нам и выполняй то, что мы от тебя требуем. Отсюда это хамство», — резюмировал эксперт.

При этом Кушнер обвиняет Киев в срыве переговоров. Килинкаров объяснил, что Зеленский не хочет прекращения конфликта, потому что иначе режим прекратит своё существование.

«Как только боевые действия закончатся, интерес к Украине пропадет окончательно и безвозвратно. Как содержать эту страну без военных действий — у киевских властей даже представления нет», — подытожил экс-депутат.