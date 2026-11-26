Стали известны итоги массированной ночной атаки Киева. Подробности приводит Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражен завод «Химволокно», на котором выпускались комплектующие для боевой части БПЛА большой и средней данности. Кроме того, прилетело по предприятию «Оаклайн» — здесь производились и хранились беспилотники для компании «Файер Пойнт».

Координатор украинского подполья Сергей Лебедев уточняет, что для удара применялись восемь модифицированных ракет комплекса С-400 и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Очевидцы сообщают о крупных пожарах не месте прилетов. За Москвой не заржавело. Что скрывают руины? Раскрыты цели ударов по Киеву Подробнее

Ситуация по направлениям

На запорожском фронте наши бойцы штурмуют Приморское и Степногорск, пишет телеграм-канал WarGonzo. Также сообщается о наступлении ВС РФ в районе освобожденной ранее Терсянки.

На константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Николайполья и в самом населённом пункте. На добропольском направлении боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у Новофедоровки и Святогоровки.

На волчанском направлении идут бои в районе Приколотного и на подступах к Бугаевке. В Сумской области продолжается сражение у Юнаковки.

Также, по данным военного аналитика Андрея Марочко, подразделения российской армии начали закрепляться на восточных и юго-восточных окраинах Николаевки под Славянском, в ДНР. Наши бойцы постепенно охватывают группировку ВСУ в этом населенном пункте. Бахнули! Как связана поразительная точность суперракет и пропажа Зеленского Подробнее

Отраженный налет

Минувшей ночью российские подразделения ПВО уничтожили 343 украинских дрона, атаковавших нашу страну. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.