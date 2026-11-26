Страны Евросоюза ещё не пришли к единому мнению по вопросу финансирования Украины из бюджета ЕС, но ряд сомневающихся государств работают над поиском компромисса в распределении средств, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Так, во время пресс-конференции он ответил на вопрос о перспективах согласования пакета помощи киевскому режиму.

«Существуют признаки того, что кое-кто из тех, кто до сих пор проявлял некоторую нерешительность в вопросе финансирования помощи Украине из бюджета ЕС, имеет идеи о том, как это можно распределить, как при этом можно учесть и внутриполитические потребности», — сказал глава правительства.

Он отметил, что позиция немецких властей, согласно которой поддержка киевского режима должна вестись за счёт всего Евросоюза, не изменилась. Мерц утверждает, что дискуссии на тему финансирования Украины будут продолжены в заключительном раунде переговоров.

Напомним, 24 ноября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что государственные финансы стран ЕС движутся не в том направлении и уже достигли критической отметки. Он призвал государства Евросоюза проводить осмотрительную бюджетную политику.