Ближний Восток может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае нового обострения отношений между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу Al Jazeera. По его оценке, регион не выдержит очередного витка напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

В понедельник глава катарского правительства прибыл в Вашингтон, где намерен выступить посредником в урегулировании разногласий между двумя странами. Одной из главных тем его визита станет поиск возможностей для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Аль Тани отметил, что Доха поддерживает дипломатические контакты как с американской, так и с иранской стороной. Катар намерен использовать свои посреднические возможности для возобновления переговоров и снижения напряженности между государствами.

The Wall Street Journal: США заподозрили Иран в кибератаках на 50 судов

Американские власти расследуют возможную причастность Ирана к серии кибератак на танкеры и другие суда, перевозящие энергетические и химические грузы. По сведениям The Wall Street Journal, под подозрение попали около 50 морских судов, которые могли подвергнуться цифровому вмешательству.

Как утверждают источники издания, среди потенциальных целей оказались корабли с нефтью, сжиженным углеводородным газом, химической продукцией и другими опасными грузами. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может расширять противостояние с США, используя кибероперации и другие скрытые методы воздействия за пределами Ближнего Востока.

В отдельных случаях экипажи получали предупреждения о якобы заложенных на борту взрывных устройствах. При этом некоторые суда могли подвергнуться кибератакам, о которых моряки даже не подозревали.

CNN Brasil: у экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили пневмонию

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару диагностировали двустороннюю аспирационную пневмонию. Политик продолжает находиться в больнице столицы, куда его госпитализировали на прошлой неделе с острой кишечной непроходимостью. О новом осложнении сообщила телекомпания CNN Brasil со ссылкой на медицинских специалистов.

Ухудшение самочувствия экс-главы государства произошло во второй половине дня 22 ноября. У него усилились боли и вздутие живота, появился озноб, а также снизился уровень кислорода в крови. Проведенное обследование подтвердило развитие воспаления легких. При этом врачи отмечают, что нынешнее заболевание протекает легче, чем во время госпитализации политика в марте.

Несмотря на появление нового осложнения, состояние Болсонару остается стабильным. Медики пока не определили дату его выписки и назначили курс антибиотиков продолжительностью от семи до десяти дней. Дальнейшее пребывание бывшего президента в стационаре будет зависеть от динамики его выздоровления.

The Washington Post: замглавы ФБР Кристофер Рэйа готовится к отставке

Первый заместитель директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэйа намерен покинуть занимаемую должность в декабре. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Рэйа приступил к исполнению обязанностей в январе, однако решил завершить работу в ведомстве уже в конце года.

По оценке издания, возможный уход высокопоставленного чиновника способен усилить нестабильность внутри ФБР. Во время второго президентского срока Дональда Трампа в бюро уже неоднократно происходили кадровые изменения, затрагивающие его руководящий состав.

Рэйа занимал должность первого заместителя директора и отвечал за повседневную деятельность ведомства. Непосредственно ФБР в настоящее время руководит Кэш Пател.

ORF: в Австрии 14 автомобилей столкнулись на трассе, девять человек пострадали

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 14 автомобилей произошло на западе Австрии, в федеральной земле Тироль. В результате столкновения пострадали девять человек. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Авария произошла 23 ноября на автомагистрали A12 неподалеку от населенного пункта Петтнау в округе Инсбрук-Ланд. По предварительным данным, восемь участников ДТП получили легкие травмы, еще один человек пострадал сильнее — его состояние оценили как средней степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Халль-ин-Тироле и Инсбрука. Для проведения спасательных работ и устранения последствий аварии движение по магистрали в направлении Ландекка временно перекрыли, что привело к образованию многокилометровой пробки. После завершения необходимых мероприятий проезд по участку восстановили.

Daily Mail: Дженсен Хуанг вернулся в Nvidia после 11-дневного отсутствия

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся к работе спустя 11 дней после ухода из компании и восстановления в должности. Его появление в штаб-квартире корпорации в калифорнийском городе Санта-Клара встретили аплодисментами и приветственными возгласами сотрудников. Об этом сообщает Daily Mail.

Руководитель поблагодарил коллектив за поддержку и поклонился присутствовавшим. Хуанг также в шутливой форме рассказал, что ему придется заново обустраивать рабочее место, поскольку после возвращения у него не оказалось даже компьютера.

Глава Nvidia извинился перед сотрудниками за возникшую неопределенность, признал собственные ошибки и поблагодарил коллег за предоставленную возможность вернуться. Он также выразил намерение восстановить доверие коллектива и приложить усилия для дальнейшей работы на руководящем посту.

SABA: в Йемене при авиаударах по транспорту погибли 23 человека

По меньшей мере 23 мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате авиаударов по транспортным средствам в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом вечером 23 ноября сообщило информационное агентство SABA, находящееся под контролем движения хуситов «Ансар Алла».

По сведениям источников агентства, авиация Саудовской Аравии атаковала три пассажирских автобуса и три грузовых автомобиля в районе Вади-Маабак. Всего по этой территории было нанесено семь ударов. Информация о масштабах разрушений и обстоятельствах произошедшего продолжает уточняться.

Представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи сообщил, что большинство погибших и пострадавших являлись внутренне перемещенными лицами. Они направлялись в провинцию Таиз, покидая районы, затронутые вооруженным конфликтом.