Ближний Восток не сможет выдержать очередного обострения конфликта между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу Al Jazeera. По его оценке, дальнейшее усиление напряженности может привести к серьезным последствиям для всего региона.

В понедельник катарский премьер прибыл с визитом в Вашингтон, где намерен выступить посредником в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке. Одной из основных тем переговоров станет поиск путей предотвращения дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Аль Тани подчеркнул, что Катар поддерживает контакты с обеими сторонами и прилагает усилия для возобновления дипломатического диалога. Доха рассчитывает содействовать возвращению США и Ирана к переговорному процессу, который позволил бы снизить напряженность и избежать нового витка противостояния.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по территории Ирана в январе в случае отсутствия соглашения.