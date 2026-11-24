У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали двустороннюю аспирационную пневмонию. Политик с прошлой недели находится в одной из больниц столицы из-за острой кишечной непроходимости. О новом осложнении сообщила телекомпания CNN Brasil со ссылкой на лечащих врачей.

Состояние экс-главы государства ухудшилось во второй половине дня 22 ноября. У него усилились боли и вздутие живота, появился озноб, а также снизился уровень насыщения крови кислородом. Проведенное медицинское обследование подтвердило воспаление легких.

При этом специалисты отметили, что нынешнее заболевание протекает значительно легче, чем во время предыдущей госпитализации Болсонару в марте.

Несмотря на выявленное осложнение, врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Точные сроки его выписки пока не определены. В ближайшее время бывшему президенту предстоит пройти курс антибактериальной терапии продолжительностью от семи до десяти дней.

Ранее врачи выявили у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару острую кишечную непроходимость. Болсонару была назначена медикаментозная терапия. Он соблюдает режим голодания.