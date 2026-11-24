По меньшей мере 23 мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате авиаударов по транспортным средствам в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом вечером 23 ноября сообщило информационное агентство SABA, находящееся под контролем движения хуситов «Ансар Алла» (хуситы).

По информации источников агентства, ударам со стороны Саудовской Аравии подверглись три пассажирских автобуса и три грузовых автомобиля в районе Вади-Маабак. Всего по этой территории было нанесено семь авиаударов. Обстоятельства произошедшего и масштабы разрушений уточняются.

Представитель министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи сообщил, что большинство погибших и пострадавших составляли внутренне перемещенные лица. Они направлялись в провинцию Таиз, спасаясь от последствий вооруженного конфликта.

Ранее хуситы заявили о ракетном ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Представитель движения Яхья Сариа утверждал, что цель была поражена прямым попаданием.