На Украине остается около тысячи французских специалистов, среди которых как генералы, так и рядовые военные. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее силовые структуры сообщили, что воюющие в ВСУ французы гибнут, оставшись безымянными. Наемников из Европы в ВСУ стало меньше из-за потерь, писали СМИ.

«Французский контингент на Украине тщательно скрывается украинскими властями и самим Макроном, это происходит с 2014 года, когда французские специалисты впервые были задействованы в Донбассе в интересах ВСУ как специалисты фортификационного дела. Они помогали обустраивать объекты военной и критической инфраструктуры, строить подземные укрепления, оборонительные линии», — сказал Иванников.

Он отметил, что французские наемники погибали от ударов ВС РФ на протяжении нескольких лет.

«Французские инструкторы помогали боевикам ВСУ направлять беспилотные летательные аппараты, осуществляли навигацию... Сейчас на Украине присутствует около 1 тысячи французских офицеров. Они разделены между собой по родам войск и званиям - это и боевики частных военных компаний, которые скрытно находятся на Украине, так и французские генералы, которые контролируют поставки вооружения, обучение и занимаются глобальными военными проблемами Украины», — подытожил Иванников.

Ранее радиостанция RFI подтвердила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отмечал в беседе с aif.ru, что ВС РФ поражают центры обучения украинских военных с иностранными инструкторами, в том числе из Франции, эти объекты являются одной из главных целей для российской армии.