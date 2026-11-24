Девять человек получили травмы и ранения в результате ДТП с участием 14 автомобилей в австрийском Тироле, сообщила телерадиокомпания ORF.

Авария произошла 23 ноября на автомагистрали A12 рядом с Петтнау в округе Инсбрук-Ланд. Уточняется, что у восьми пострадавших выявили лёгкие травмы. Ещё один человек получил травмы средней степени тяжести.

Людей доставили в больницу Халль-ин-Тироле и клинику Инсбрука. Для ликвидации последствий ДТП магистраль в направлении Ландекка пришлось перекрыть. На участке трассы образовался многокилометровый затор. После завершения работ проезд автомобилей был вновь открыт.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что в Чили произошло ДТП с туристическим микроавтобусом. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком. В этой аварии погибли основатели российской сети зоомагазинов «Четыре лапы». По данным издания La Prensa Austral, водитель грузовика находился под воздействием запрещённых веществ.