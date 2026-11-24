Американские власти расследуют возможную причастность Ирана к серии кибератак на суда, перевозящие энергетические и химические грузы. По данным газеты The Wall Street Journal, под подозрение попали инциденты, затронувшие около 50 танкеров и других транспортных судов.

Как утверждают источники, атакам могли подвергнуться корабли, перевозящие нефть, сжиженный углеводородный газ, химическую продукцию и другие потенциально опасные вещества.

В Вашингтоне предполагают, что Тегеран может расширять противостояние с США за счет киберопераций и других скрытых методов воздействия, в том числе за пределами Ближнего Востока.

По информации собеседников издания, в некоторых случаях экипажи получали сообщения с предупреждениями о якобы заложенных на борту взрывных устройствах. При этом отдельные суда могли подвергнуться кибервмешательству без ведома находившихся на них моряков.

Ранее глава агентства ЕС по кибербезопасности ENISA Юхан Лепассаар предупредил, что после недавних кибератак на холодильное оборудование целью хакеров может стать бытовая техника.