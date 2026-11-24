Первый заместитель директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэйа планирует покинуть свой пост в декабре. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Рэйа занял должность в январе, однако теперь намерен досрочно завершить работу в ведомстве.

По оценке издания, предстоящая отставка может усилить неопределенность внутри ФБР, где в период второго президентского срока Дональда Трампа неоднократно происходили кадровые перестановки. Изменения в руководстве затрагивают работу одного из ключевых правоохранительных органов США.

Первый заместитель директора ФБР отвечает за повседневную деятельность бюро и организацию его текущей работы. В настоящее время ведомство возглавляет Кэш Пател.

Ранее Хаким Джеффрис, которого демократы выдвинули на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, выступил с требованием отстранить от должности главу Пентагона Пита Хегсета.