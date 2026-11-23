Российские банки продолжают предлагать своим пенсионным клиентам различные привилегии. Новую механику предложил Ozon Банк: теперь его клиенты, которые получает через банк пенсию, смогут ежемесячно собирать продуктовый набор по низкой цене.

Каждый месяц можно выбрать четыре продукта питания по 1 рублю из списка: крупы, консервы, макаронные изделия, сладости, чай, орехи, соусы и другие нескоропортящиеся товары с бесплатной доставкой в один из более 90 тысяч пунктов выдачи заказов маркетплейса. Оформить доставку продуктов можно в приложении банка в разделе «Выгода» на следующий день после зачисления пенсии. Проект полностью оплачивается из собственных средств банка.

Клиентам, которые получают пенсию по достижению пенсионного возраста, также будут доступны дополнительные привилегии: оплата ЖКУ и сотовой связи без комиссии с возможностью подключить автоплатеж, круглосуточная поддержка с операторами, программа лояльности на выбор и др.

Ozon Банк - российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную карту, накопительные счета и вклады, РКО, торговый эквайринг, онлайн-бухгалтерию, собственную сеть банкоматов, которая уже превышает 1,7 тысячи устройств в десятках городов России и другие сервисы. У Банка уже более 44 млн активных клиентов. Перевести пенсию в него можно, подав заявление на Госуслугах, в МФЦ или через Социальный фонд России - банк сотрудничает с представительствами ведомства в более 70 регионов страны.