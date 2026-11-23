Восстановленный в должности генерального директора Nvidia Дженсен Хуанг вернулся на рабочее место спустя 11 дней после ухода из компании. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, появление Хуанга в офисе корпорации в калифорнийском городе Санта-Клара встретили приветственными возгласами и аплодисментами сотрудников. Работники компании скандировали его имя, демонстрируя поддержку вернувшемуся руководителю.

По информации The New York Times, Хуанг поблагодарил коллектив за оказанное доверие и поклонился сотрудникам. Он в шутливой форме отметил, что ему предстоит заново обустроить рабочее место, поскольку у него даже не осталось компьютера.

Глава Nvidia также извинился перед коллегами за пережитый период неопределенности, признал допущенные ошибки и выразил намерение восстановить доверие команды.

«Я совершил несколько ужасных ошибок и собираюсь работать над тем, чтобы вернуться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп стал участником заседания совета директоров технокомпании Nvidia до официального объявления о возвращении Дженсена Хуанга на пост руководителя.