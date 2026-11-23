Позиция России по вопросу гуманитарной миссии в Константиновке остается неизменной. Москва считает свое предложение актуальным, однако до сих пор не получила ответа от Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция осталась неизменной. Гуманитарные миссии остаются приоритетом. От Киева не поступало никакой реакции. Есть заявления Зеленского, которые указывают на нежелание проводить такие миссии. Несмотря на отсутствие готовности со стороны киевского режима, наши военные проявляют героизм, эвакуируя граждан из опасных зон», — сказал Песков.

12 ноября на встрече с представителями США, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, Владимир Путин озвучил идею гуманитарной миссии в Константиновке. По аналогии с Алешками, он предложил провести операцию, подчеркнув, что Москва контролирует город и в состоянии обеспечить безопасность. На следующий день Песков заявил, что Россия готова разминировать подступы к городу в течение пяти дней, после чего стороны смогут договориться о гарантиях безопасности.