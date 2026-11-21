Шесть дней держимся, один день расслабляемся и позволяем себе все — идея читмила, дня без ограничений, захватывает умы худеющих к Новому году, да и в принципе — сидящих на диетах. Но действительно ли читмил помогает сбросить вес, улучшить свое здоровье и стать стройным человеком? Об опасностях «дня расслабления» и как избежать переедания, рассказала aif.ru клинический психолог Ольга Полякова.

Запланированный «выходной» от диеты давно стал частью фитнес-культуры. Логика кажется безупречной: шесть дней держимся, один позволяем себе все. Ничего не напоминает?

Пятидневная работа с жестким графиком, дисциплинарными взысканиями за опоздания, требования соответствовать должностным инструкциям с понедельника по пятницу — а вечер пятницы как долгожданная амнистия: можно наконец выдохнуть, сбросить напряжение, сделать то, что всю неделю было «нельзя».

И в обоих сценариях срабатывает один и тот же психологический механизм: когда долго действует строгий запрет, сама мысль о «разрешенном дне» становится мощным триггером для импульсивного поведения.

Психологи предупреждают: именно такие «дни вольностей» чаще всего и запускают переедание.

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Разрешение меняет мозг

Еще в 1970-х годах в экспериментах Питера Германа и его коллег (с участием Джанет Поливи) было показано: чем строже человек ограничивает себя в еде, тем сильнее он теряет контроль, как только запреты снимаются.

Участникам давали выпить один или два молочных коктейля, а потом предлагали «просто продегустировать» мороженое: те, кто не сидел на диете, после коктейля ели меньше, а те, кто постоянно себя ограничивал, — заметно больше.

Психологи назвали это «эффектом нарушения»: достаточно одного «запрещенного» продукта, чтобы внутренний запретитель сдался со словами «день все равно испорчен — можно есть дальше».

Человек ест не потому, что голоден, а потому что «сегодня можно» — и одновременно из страха, что «завтра снова нельзя». День свободы превращается в день еды на фоне тревоги.

Важна и физиология. Целый день на высококалорийной, сильно обработанной пище активирует систему вознаграждения в мозге: дофаминовый отклик от сладкого и жирного настолько яркий, что мозг начинает «ждать» его повторения. Эмоции затмевают потребность в пище: человек ест для радости и ощущения свободы.

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Ограничение готовит почву для срыва

Ученые различают два стиля контроля питания. Жесткий — это подсчет всего, деление еды на «хорошую» и «плохую», правила «все или ничего». Гибкий — разумные рамки без категорических запретов. Исследования стабильно показывают: жесткий контроль связан с расторможенным питанием и повышенным риском компульсивного переедания, а гибкий — с меньшим числом срывов.

Есть у «дня без ограничений» и еще одно следствие — «ночь вины». Человек чувствует стыд, обещает себе «завтра отработаю сегодняшнее счастье», и цикл замыкается: чем суровее следующая неделя, тем слаще запретный плод — и тем разрушительнее следующий срыв.

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Кому читмил подходит

Польза читмила, если она есть, чисто психологическая: он снижает напряжение от ограничений и помогает удержаться на разумном плане питания в долгую. Но это работает лишь при трех условиях.

Ограничение в остальные дни умеренное, а не «полуголодное». В противном случае, человек приходит к читмилу со зверским аппетитом, и остановиться почти невозможно. Если «вольность» укладывается в одну трапезу, а не в сутки неограниченного застолья, вреда не будет. И последнее. После читмила человек ведет обычный режим без компенсаций: без голодовки «в наказание» и без попыток «отработать» съеденное на беговой дорожке.

Есть и противопоказания. Людям с расстройствами пищевого поведения — компульсивным перееданием, булимией — концепция «разрешенного нарушения» категорически не подходит: она подкрепляет паттерн «ограничение — срыв — вина». В таких случаях нужен специалист, а не календарь читмилов.

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Вместо вывода: сначала — с собой

Важен не только то, что человек ест, но и зачем он себя ограничивает. Если рацион построен на принуждении — «надо», «иначе я себя не уважаю», — психика воспринимает его не как заботу, а как наказание. Тогда «день без ограничений» — не отдых, а побег из тюрьмы, которую человек сам для себя построил. Пока отношения с едой строятся через запрет, читмилы будут повторяться.

Если каждая суббота ощущается как «день мести» за неделю лишений, — это сигнал: диета построена не на заботе, а на принуждении. Поэтому путь стоит начинать не с разработки нового рациона, а с переговоров с собой: понять, какую роль играет еда — утешение, награда, способ справиться с недовольством собой, — и уже на этой основе менять питание.

Любимая еда перестает быть сверхценной, когда ее можно позволить в любой день, без бухгалтерии «заслужил — не заслужил». Тогда и срывать замки не с чего: двери в мир, где живет гармония и любовь к себе, — не заперты.