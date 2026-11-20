Президент России Владимир Путин после трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином прямо заявил — Россия ответит за три атаки на Крымский мост, а переправу восстановят. Более того, президент признался, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня и просил подумать, но после ударов по мосту договариваться Москва не будет.

Ответ не заставил себя ждать: в ночь на 20 ноября украинскую столицу и ряд других регионов сотрясли мощные взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук, Армия России разнесла несколько мостов в Киеве в ответ на три атаки Крымского моста.

«Были удары по Северному и Южному мосту, по мосту, который связывал Дарницкий район с центром столицы. Были сообщения об ударе по мосту Патона — это светоч советского конструктора Патона, этот мост был визитной карточкой Киева. Удары по ним говорят, что мы серьезно обижены на то, что сотворил Зеленский, атаковав Крымский мост», — отметил Матвийчук.

В Киеве также разрушения выявлены в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. Под удар попали два объекта инфраструктуры. Кроме того, без электроснабжения остались часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов — энергетики фиксируют повреждения оборудования и перегрузку сетей

Примечательно, что в момент массированного удара ВС РФ за атаки на Крымский мост Владимир Зеленский сбежал с Украины.

«Зеленского не бывает на Украине, он ездит якобы зарабатывать деньги, оружие и тому подобное. Думается, он просто боится встать и ответить перед Радой, которая пытается найти ответы на то, что происходит в столице Украины. Зеленский — человек, который предал и страну, и нацию», — подчеркнул Матвийчук.

В четверг Зеленский находился в Европе, где встречался с так называемой «коалицией желающих», пока в Киеве подсчитывали ущерб от ударов возмездия.