Удары российской армии во Львовской области нацелены на центры принятия решений и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как сообщалось, во Львове были зафиксированы удары «Геранями», также взрывы слышали и других населенных пунктах, таких как Сходница, которые ранее не фигурировали в сводках Минобороны.

Как отметил Иванников, значительная часть должностных лиц киевского режима, принимающих решение о продолжении конфликта, сосредоточена во Львове, и именно в том числе поэтому западные регионы Украины стали одним из приоритетных направлений для ударов.

«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Кроме того, российские удары по Львову необходимы для того, чтобы уничтожить промышленность, которая обеспечивает Вооружённые силы Украины. Сейчас стратегические предприятия, производящие ракеты и выполняющие оборонные заказы для киевского режима, пытаются вывести в Львовскую область», — сказал Иванников.

Он уточнил, что во Львовской области действует несколько ключевых предприятий, которые обеспечивают деятельность не только украинского ВПК, но и производят компоненты для ракет.

«Удары по этому региону необходимы для того, чтобы лишить противника такой возможности», — подчеркнул военный эксперт.

По его оценке, удары по западным регионам свидетельствуют о том, что Россия располагает всеми технологическими возможностями для уничтожения противника в глубоком тылу — в якобы безопасном месте.

«Это ещё раз подчёркивает технологические возможности российского военно-промышленного комплекса и нацеленность на реализацию всех поставленных задач», — заключил Иванников.

Ранее сообщалось, что во Львовской области начались аварийные отключения электричества.

Как проинформировали в Минобороны, российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины. Среди пораженных целей оказались предприятия, связанные с оборонным производством, и складские терминалы, где хранились или производились крылатые ракеты и беспилотники большой и средней дальности. Удары также пришлись на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.