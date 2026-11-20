Как и обещал накануне президент РФ Владимир Путин, российская армия мощно ответила за террористическую атаку киевским режимом Крымского моста. По данным Минобороны, объекты на Украине горят от Чернигова до Львова.

Так, в Киеве поражены: автодорожные и автожелезнодорожный мосты; предприятия, выпускающие БПЛА и топливо для ракет. В Днепропетровской, Черниговской и Ивано-Франковской областях прилетело по электроподстанциям и ТЭС.

Во Львове удар пришелся по авиационному завода, где было налажено производство оперативно-тактических ракет FP-9 и крылатых ракет FP-5 «Фламинго». В Одесской области поражен автожелезнодорожный мост «Затока», используемый для транзитных перевозок военных грузов.

Кроме того, координатор украинского подполья Сергей Лебедев сообщает о крупном прилете по железнодорожной станции Скнилов во Львовской области. Наши «Герани-4» атаковали и разрушили здание станции. «Это не просто пассажирская остановка, а станция Львовского железнодорожного узла, выполняющая в том числе грузовые операции. Здесь осуществляются обработка вагонов, формирование составов и обслуживание связанных с железной дорогой предприятий», — пишет подпольщик. Ответ на удары. Путин предупредил Киев о последствиях атак на Крымский мост Подробнее

Ситуация на направлениях

На запорожском фронте ВС РФ идут бои в Степногорске и Приморском, сообщает телеграм-канал WarGonzo. На добропольском направлении продолжаются тяжелые бои за Новофедоровку.

На константиновском участке наша армия штурмует Николайполье — столкновения отмечены на южной окраине населенного пункта. Также сообщается о боях на юге Красного Лимана.

На волчанском направлении войска РФ ведут бои у населенных пунктов Приколотное и Шевченко Первое. Неподалеку идет битва за Бугаевку.

Разнесли спецназ

В Харьковской области точным ударом поражен командный пункт 6-го рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер».

Предположительно, удар пришелся в укрытие, где располагалось секретное делопроизводство полка. Есть серьезные потери среди личного состава. Там в крови за рекой. Катастрофа у Купянска: бросок ВС РФ снял все вопросы Подробнее

На страже мирной жизни

Минувшей ночью российские силы ПВО поразили 310 беспилотников, которыми противник атаковал регионы нашей страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.