В ночь на 20 ноября режим тревоги из-за угрозы БПЛА и ракет действовал в 21 регионе России, включая Северную Осетию, Волгоградскую область и Ставропольский край.

По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, для атак на эти три региона украинские формирования используют Одессу, Николаев и Херсонскую область.

«Летательные аппараты ВСУ отправляют через морское пространство, что в определённый момент делает их малоуязвимыми и незаметными. Но тем не менее российские системы ПВО отслеживают все запуски и атакуют цели», — отметил эксперт в эксклюзивной беседе aif.ru.

Как подчеркнул Иванников, Россия отвечает на атаки БПЛА мощными ударами по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность ВСУ. Уничтожение тыловой инфраструктуры сказывается на всём киевском режиме.

«Чем больше будет уничтожено объектов инфраструктуры украинской армии, тем быстрее специальная военная операция перейдёт к завершающей фазе», — уверен Иванников.

Эксперт также констатировал, что всё чаще «Герани» и ракеты летят в сторону западных регионов Украины, в частности по Львову.

«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Нацисты прячутся в своих западных регионах, чтобы сохранить свою жизнь и благополучие... Туда же противник пытается вывести и стратегические предприятия, производящие различное вооружение. Но это не спасёт. Расплата за террористические атаки киевского режима неминуема, и в ближайшей перспективе удары только усилятся», — заключил Иванников.