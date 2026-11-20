Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на субботу, 21 ноября.

ВС РФ поставили на вооружение новый «ужас Банковой»

Очередная новинка ВС РФ начала наводить ужас на Банковую. Советник нелегитимного лидера «незалежной» Сергей Бескрестнов, он же Флэш, заявил, что наши войска стали применять ударный дрон-камикадзе «Куб-10МЭ». Эта разработка летает на дальность более 100 км и способна поражать движущиеся цели за счет комплекса оптико-электронной системы наведения.

Скорость БПЛА всего 120 км/ч, что в целом достаточно для поражения любых целей в прифронтовой зоне, однако БПЛА способен работать круглосуточно, имеет улучшенную защиту от средств РЭБ и предназначен для ликвидации бронетехники, командных пунктов, позиций ПВО и других ценных объектов врага.

Характерно, что ранее на Украине начали переживать из-за еще одной разработки русской армии, которая не пошла в серию. Будущая «Герань-6» уже изводит ПВО врага своей скоростью, которая будет достигать 1 тыс. км/ч. А это уже крайне серьезное значение.

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Шведский истребитель не смог сбить Х-101

Во время нашей ракетной атаки две русские ракеты сбились с курса и пересекли границу Украины и Польши. На их перехват подняли истребители — шведский Gripen и американские F-16. Первым на цель вышел шведский борт, однако из-за плохой погоды пилот не смог поразить нашу ракету.

Как сообщил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак, пилот разрешение на ведение огня получил, доложил, что, вероятно, сопровождает ракету. Однако из-за плохой видимости он не смог подтвердить цель ни визуально, ни за счет оптики и огонь открывать не стал. В итоге ракета разбилась сама.

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Киевлян начали запугивать катастрофой из-за стройки переправ

Стройка понтонных мостов через Днепр чревата катастрофой, так как они создаются без проекта, заявил экс-заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба в одном из интервью. Отвечая на вопросы о том, насколько несколько десятков понтонных переправ с пропускной способностью в 300 тыс. автомобилей в сутки спасут ситуацию, и, что намного важнее, будут ли они безопасны, Глеба отметил, что сейчас проекта фактически нет.

«Слово проект здесь неуместно, потому что Кабмин засекретил сейчас — и слово проект исключают. Они будут строить без проекта. Поэтому запасаемся попкорном. Все, что делается без проекта, заканчивается катастрофой. Точка», — сказал архитектор.

При этом ведущий напомнил, что запустить их планируют только к весне. На что Глеба снова обратил внимание, что до весны Киеву еще нужно дожить. А это пока задача проблематичная.

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Меж тем в течение ушедших суток русская армия активно атаковала столицу Украины. Под огнем были все мосты через Днепр. Часть из них получила повторные повреждения, часть была атакована впервые.

Кроме этого наносился очередной удар по энергетике. После него из строя вышла Бурштынская ТЭЦ, ряд подстанций, включая два ключевых объекта у Одессы, и другие мощности. Ряд крупных городов столкнулся с блэкаутом.

Наносились удары и по другим целям. Среди них, например, военные заводы, железнодорожные и логистические объекты, корабли и локомотивы.

При этом наши удары, вероятно, скоро продолжатся. Судя по сообщениям с мест, уже накануне вечером баллистика ВС РФ начала атаки. Первой целью ушедшего дня стал Кривой Рог.

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В Британии заявили о готовности ввести войска на Украину

Европа снова показывает, что не стремится к миру. Только накануне президент России Владимир Путин заявил, что ввод войск на Украину — неприемлемый факт для Кремля, как сегодня министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что «многонациональные силы» готовы быть развернуты сразу после окончания войны. А это делает неприемлемым мир на Украине для нашей страны.

Кроме того, и сам Зеленский продолжает продлевать конфликт. Он также заявил, что в качестве одной из гарантий безопасности требует развертывание зарубежных военных баз на территории Украины после конца конфликта. Очевидно, что Россия не пойдет на это.

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Бои под Харьковом: ВС РФ восстанавливают контроль после упорных боев

После изменения конфигурации фронта в последние дни наши силы восстановили устойчивый контроль над Кудиевкой и Гоптовкой. ВСУ не удалось закрепиться в этих населенных пунктах, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«20 ноября поступили сведения о восстановлении российского контроля над сёлами Кудиевка и Гоптовка на севере Харьковской области. За этими сообщениями стоит история нескольких месяцев боёв, украинских контратак и повторного закрепления российских подразделений. Оба населённых пункта находятся в приграничной полосе севернее Харькова. Особенно интересна Гоптовка, расположенная на автомобильной дороге Белгород — Харьков, в районе бывшего пограничного перехода. Восстановление устойчивого контроля над этими сёлами означает постепенное закрепление российских позиций на северных подступах к областному центру», — отмечает Лебедев.

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Обстановка в районе Купянска: ВС РФ ведут ползучее наступление

По данным украинского военного эксперта Константина Машовца, наши части из состава 1-й танковой армии начали активную инфильтрацию пехотных частей в Купянск и на плацдарм за рекой Оскол для того, чтобы разбить группировку врага в городе надвое и освободить населенный пункт окончательно.

ВСУ стараются противодействовать нашим силам, однако это не получается делать, так как наши уже обустроили надежные позиции для заброски войск и успешно накапливаются для последующих заходов в тылы врага и закрепления там.

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Ситуация на Херсонском направлении: «Днепр» держит инициативу

Части группировки войск «Днепр» удерживают инициативу в районе херсонского направления. Там продолжаются артиллерийские дуэли и позиционные бои.

«В зоне ответственности группировки за неделю нанесено поражение формированиям нескольких механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад и бригады теробороны ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 145 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 119 автомобилей и 4 станции РЭБ», — отмечают авторы Telegram-канала «Дневник десантника».

При этом противник пытался форсировать Днепр на трех катерах, вот только уже на подходе к нашему берегу все плавсредства были ликвидированы.

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Что происходит на Днепропетровском направлении?

В районе Муравки идет контрабатарейная борьба. Там ВС РФ постепенно дронами выбивают силы врага. Чуть севернее нее фиксируется продвижение к Межевой.

«В районе Филии ситуация сложнее, здесь вражеские войска продолжают контратаковать малыми группами, при этом, прибрежная зона у реки Волчья в серой зоне», — отмечают бойцы.

Село Комар пока также в серой зоне. В ходе применения тактики малых групп ВСУ смогли залезть в село, однако удерживать его надежно они не способны. Аналогичная ситуация пока и в Перебудово.

«Данный участок действительно сложный, так как основные силы противника ведут переброску от Павлограда, при этом логистические пути частично под нашим контролем с воздуха, полного контроля над логистикой и ВСУ на данном участке у нас пока нет, что и дает противнику возможность перебрасывать живую силу», — признают наши воины.