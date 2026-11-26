В Сети появилось видео уничтожения российскими военными двух украинских БМП «Казак» в Харьковской области. Кадры обнародовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Выявили и уничтожили вражескую технику на дорогах Харьковской области расчеты FPV 11-го армейского корпуса группировки «Север».

Ранее стало известно о массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК в Киеве. Также были поражены объекты энергетической инфраструктуры ВСУ и места сборки и хранения БПЛА «Файер Пойнт» в Киеве.

Напомним, в Запорожье удару подверглась подстанция, питающая предприятия ВПК Украины.