Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях, а также Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске. В Минобороны заявили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, под удар попали логистические центры «Нерубайское» и «Блум» в Одесской области, а также терминал «Новой почты» в Белой Церкви Киевской области. На объектах хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения.

Также, как сообщили в Минобороны, в Черном море восточнее Одессы было поражено грузовое судно типа «сухогруз», перевозившее грузы двойного назначения для украинской армии.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что в ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 305 дронов ВСУ на российской территории.