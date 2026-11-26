В районе Боровой (юг Харьковской области) начала накаляться обстановка. Части ВСУ после операций в полосе группировки «Запад» решили попробовать атаковать наши позиции. И теперь трупы головорезов, в том числе элитных нацистов, плывут вниз по Осколу.

Ожило второстепенное направление

Участок у Боровой на фоне соседних с ним Купянского и Краснолиманского особо не выделяется. Второстепенный фронт. Таких участков достаточно по всей линии соприкосновения. Однако именно сейчас ВСУ пытаются проводить там свои операции.

Сейчас враг уже пробует форсировать Оскол и заходить в Кругляковку. Кроме того, в район стягиваются операторы БПЛА, сообщает аналитический проект «Рыбарь». Первые попытки, отмечают авторы, предпринимались врагом еще в конце октябре и были вполне ожидаемы нашими войсками. В результате оборона оказалась готова, так что никакого обрушения фронта не происходит.

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«Ситуация на направлении была и остается сложной, особенно в силу второстепенности этого направления даже относительно соседних зон ответственности группировки „Запад“. Буквально недавно украинские формирования провели серию контратак под Лиманом, и боровское направление было одним из потенциальных направлений продолжения операций ВСУ», — отмечается в материале «Рыбаря».

И, вероятно, сейчас произошло именно то, что и ожидалось. Так что теперь задача наших сил — удержать позиции и перемолоть те силы врага, которые он пытается бросить к нашим позициям для прорыва в направлении к Сватово.

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В бой брошены «Кракен»* и «Азов»*

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказывает: противник действительно стремится нарастить давление на юго-востоке Харьковской области. «Как и на многих участках, там фактически нет сплошной линии фронта. Оборона у всех держится на очаговых районах. И теперь ВСУ стремятся просочиться мимо них с задействованием артиллерии и под прикрытием „дронового зонтика“ вглубь территорий, контролируемых группировкой „Запад“. Наши силы, к слову, действуют точно так же. В результате по всему направлению идут серьезные встречные бои между штурмовыми группами», — объясняет собеседник.

При этом значительную часть наступающих сил ВСУ сейчас составляют головорезы из неонацистских группировок «Кракен» и «Азов», уточняет Алехин. По его сведениям, отряды боевиков ранее прошли подготовку в учебных лагерях под Чугуевом, в одном из основных районов, где идет обучение сил врага. И теперь именно на неонацистах лежит задача по атаке на наши позиции.

«Они там в тылу отсиделись, подготовились, и теперь их кидают на прорыв, в том числе и в районе Боровой. Там идут самые настоящие встречные бои», — завершил собеседник.

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Под Купянск прибыл весь состав «Айдара»*

Еще севернее Боровой, в районе Купянска, также становится все жарче. Как сообщалось ранее, наши войска смогли в районе Купянска-Узлового форсировать реку Оскол для начала формирования плацдарма на юге города, в районе села Садовое. Кроме того, добивается враг и в подвалах города. Наши силы продвигаются по его территории крайне планомерно и осторожно. Задача теперь — выдавить ВСУ из руин населенного пункта и понести как можно меньше потерь.

И бои здесь тоже крайне тяжелые. В район Купянска ВСУ выставили еще один полк нацистов — «Айдар»*. Весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка, как он теперь называется, отправлен в район населенного пункта.

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При этом наши военные эксперты честно признают, что враг намеренно заводит в бой на территории Харьковской области нацистов. Они, с одной стороны, не дают фронту провалиться, а с другой — занимаются карательными акциями против гражданских.

Впрочем, у русской армии разговор с такими неонацистами-головорезами короткий. В плен по очевидным причинам вояки из «Краена», «Азова» и «Айдара» чаще всего не попадают.

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