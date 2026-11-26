Ракеты по Киеву полетели в полночь. По предварительным данным в воздушном налёте были задействованы баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы». Есть информация о взрывах не территории одного из киевских военных заводов. В украинских соцсетях уже распространяются фотографии мощного пожара, сопровождаемого выбросами большого количества пламени и огромными клубами чёрного дыма.

Подтверждаются попадания реактивных беспилотников по двум военным объектам в Кривом Роге. Под ударами Николаев, Павлоград, Днепропетровск, Одесса, Винница, Чернигов. Приходит информация о взрывах в нескольких областях на западной Украине. «Герани» атакуют цели в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. Карта боевых действий в зоне СВО на 25 ноября 2026 года Подробнее

Бои у Красного Лимана

На краснолиманском участке фронта в течение ночи ВСУ предприняло несколько попыток прорыва к северу от Красного Лимана. По данным военкоров штурмовые группы ВСУ были обнаружены операторами дронов-разведчиков, которые вели их до тех пор, пока боевики не были уничтожены российскими FPV-дронами. Потери украинских диверсионных групп могут доходить до нескольких десятков военных. При этом общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки составили более двух сотен боевиков, семь единиц боевой техники и орудие полевой артиллерии. Тайна № 1 раскрыта. Зеленский не первый в «расстрельном» списке на Украине Подробнее

Сражение за Харьков

На купянском направлении, как отмечают военные эксперты, основные бои разворачиваются на правом берегу реки Оскол в районе села Садовое, где ВС РФ закрепляются и расширяют плацдарм, и в Купянске-Узловом, где продолжается зачистка территории промзоны от остатков засевших там украинских военных.

Войска группировки «Север» наступают в южном направлении, прорываясь к Харькову. Основательно зачищаются территории у Новой Казачки и Циркунов. По мнению экспертов, российское командование формирует плацдарм севернее Харькова для подготовки блокирования города и подготовки штурмовых действия.

Продвижение войск группировки «Север» идёт и на великобурлукском направлении. Судя по сообщениям военкоров, здесь в ближайшее время может возникнуть «котёл», в котором окажутся сотни украинских боевиков. По данным сводок Минобороны РФ, войсками группировки «Север» за минувшие сутки нанесено поражение формированиям двух бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Потери противника в живой силе – 110 военных и три единицы транспорта. Потери ВСУ за сутки: 25 ноября 2026 года Подробнее

«Днепр» сметает ВСУ огненной волной

На херсонском направлении войска группировки «Днепр» наносят удары по позициям ВСУ на правом берегу реки. В течение ночи артиллеристы и расчёты дронов-камикадзе уничтожили несколько складов с ГСМ, вооружением и имуществом украинских формирований. Также поражены места запуска беспилотников дальнего радиуса действия, подготовленные для ударов по Крыму и югу России.

В районе Степногорска штурмовые части ВС РФ расширили зону контроля и продвинулись в направлении Камышевахи. В Орехово продолжаются ожесточённые бои в центре города. В течение суток по позициям ВСУ отрабатывали расчёты боевых машин РСЗО и 152-мм артиллерийских орудий «Мста-Б». Потери ВСУ – более взвода пехоты и пять единиц боевой техники переднего края.