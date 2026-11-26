Министерство обороны РФ проинформировало, что в Киеве был нанесён удар по площадке, на которой собирали и хранили беспилотники. Там выпускали и складировали аппараты средней и большой дальности для фирмы «Файер Пойнт».

В ночь на 16 ноября российские Вооруженные силы провели массированную атаку. Применялись высокоточные средства поражения наземного базирования, а также дроны-камикадзе. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Киеве.

В сообщении ведомства указано, что в результате удара в городе Киев была поражена в том числе площадка, где собирают и содержат БПЛА. Речь идёт об ООО «Оаклайн» — эта организация занимается выпуском и хранением беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности для компании «Файер Пойнт».

Ранее сообщалось, что боец СВО в одиночку зачистил 200-метровую траншею ВСУ в ДНР.