В Макеевке ДНР произошел вопиющий случай: возле остановки общественного транспорта были разбросаны пятитысячные купюры. Один из мирных жителей, поднявший «находку», был экстренно госпитализирован с признаками тяжелого отравления. Позже предупреждения прозвучали и в Белгороде, где власти сообщили о подозрительных банкнотах, предположительно обработанных токсичными химическими веществами.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что визуально определить опасность невозможно.

«Если использовано специальное средство, то вряд ли его можно распознать», — констатировал эксперт.

Это означает, что жертва не заподозрит подвоха до тех пор, пока яд не начнет действовать.В связи с этим Никулин объяснил, как можно себя обезопасить.

«Лучше, конечно, не поднимать никакие посторонние предметы, особенно в районах, прилегающих к зоне боевых действий. Если все-таки подняли, то желательно сразу вымыть руки с мылом и не трогать лицо», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, использование подобных методов продиктовано отчаянием киевского режима. Риск террористических атак со стороны Украины возрастает на фоне поражений на поле боя, и враг пытается мстить любыми доступными способами.

«Они действуют так, как и террористы во всем мире, ничего нового не придумали», — сказал он.

Однако эксперт уверен: причастных к отравлению банкнот в ДНР и Белгородской области украинцев можно будет привлечь к ответственности после победы РФ в СВО.

«Украинцев, чтобы наказать, нужно победить. А потом можно будет проводить денацификацию и суд над военными преступниками», — заявил Никулин.

Самый эффективный способ борьбы с киевским режимом, на его взгляд, заключается в ликвидации бандеровской верхушки.

«Только после этого у них начнется прояснение. Пока гибнут простые военные, власть это не волнует. Но как только их (верхушку — ред.) начнут хоронить одного за другим, тогда они вернутся к реальности», — резюмировал Никулин.