Российские войска в ночное время нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в Киеве поражены предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, российские военные атаковали судно, перевозившее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

В Минобороны заявили, что удары стали ответом на действия противника. В ведомстве также отметили, что российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям ВПК и складам, которые используют ВСУ совместно с натовскими специалистами.

Для поражения целей применяются беспилотники и высокоточное оружие большой дальности.