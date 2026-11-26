Военкоры сообщили, что 20 ноября в Кривом Роге был нанесен удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов. Для удара использовали ракеты «Искандер».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как ВС РФ вычисляют подобные объекты.

«Как такие места вычисляют? Работают средства разведки, в том числе агентурные, работают доброжелатели, которые ждут прихода российской армии. Мы сопоставляем их с реальностью и потом наносим удары», — отметил Матвийчук.

Эксперт добавил, что украинские военные выбирают подобные заведения для встреч, так как могут там расслабиться, поесть и обсудить какие-то темы.

«Это, видимо, располагает их к беседе. Это решение организаторов таких сборищ», — подчеркнул Матвийчук.

В апреле 2025 года в Кривом Роге также поразили один из ресторанов, где, по данным Минобороны РФ, проходило совещание командиров соединений ВСУ и западных инструкторов, было ликвидировано до 85 военных ВСУ и иностранных государств.