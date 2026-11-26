Российская армия начала активно применять на передовой FPV-дроны самолетного типа «Молния-13» — слезливо жалуется советник президента «незалежной» Сергей Бескрестнов с позывным Flash в своем телеграм-канале. Обновленная система — более тяжелая версия одного из основных наших беспилотников, которая теперь становится кошмаром для тыла противника.

Достанет любую цель

На «Молнию-13» установили сразу четыре двигателя. В результате при сопоставимых с предшественниками габаритах эти беспилотники начали брать намного больше полезной нагрузки — до 15 кг. В то время как у «Молнии-1» и «Молнии-2» боевая часть составляла от 5 до 7 кг.

Кроме того, перехватить видео по аналоговым каналам у «Молнии-13» невозможно, так как система передает видео в цифровом режиме. Как вишенка на торте, «Молния-13» не лишилась способности выступать в качестве носителя FPV-квадрокоптеров.

При этом дальность полета БПЛА осталась примерно той же, что и была, до 50 км.

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«Самый востребованный дрон»

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказывает, что «Молния» сейчас один из самых массовых беспилотников в рядах российской армии. «Это дрон самолетного типа, который сейчас один из самых распространенных и наиболее массовых. И причин тут несколько. Во-первых, он достаточно дешевый, легко собирается прямо на месте, легко управляется и решает целый ряд задач. На фронте с помощью „Молний“ ведут разведку, доставляют в квадрат работы FPV-дроны, а также наносят удары и даже забрасывают еду на отдельные передовые позиции ВС РФ», — объясняет эксперт.

По его словам, наиболее ярко «Молния» проявил себя как носитель FPV-дронов. В этом случае машина вместе с двумя БПЛА выходит на цель, после чего оба беспилотника стартуют и поражают объекты противника, а потом и сама «Молния» наносит удар. В результате можно поразить сразу три цели.

«Дальность поражения целей в этом случае доходит до 70 км. И это, в общем-то, уникальный результат», — оценивает разработку Кнутов.

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По его словам, новая версия «Молнии-13» с учетом прошлого опыта будет брать на себя сразу ряд задач. Первая из них — разведка как прифронтовой линии, так и на среднем удалении от фронта. Это позволит нашим передовым частям наводить удары артиллерии и РСЗО на цели. Кроме того, возросшая масса полезной нагрузки также может позволить брать более тяжелые дроны, что повысит его боевую эффективность как дрона-матки.

«Если же сам дрон будет оснащаться боевой частью до 15 кг, то это позволит ему закрывать основные потребности наших бойцов по уничтожению любых целей. Боевая часть в 15 кг может эффективно поражать системы ПВО, РЭБ, бронетехнику, скопления пехоты и отдельные пункты управления БПЛА, артиллерию и блиндажи. Конечно, о ликвидации укрепленных объектов противника, которые находятся либо глубоко под землей, либо в бетонных зданиях, никто не говорит, но это и не его задача. „Молния“ должна разбираться со всем, что находится на земле, и с этим она прекрасно справляется.

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Новинок становится только больше

К слову, «Молния-13» не единственное обновление в линейке. Ранее враг заявлял, что в ВС РФ приступили к работе БПЛА «Молния» с оптоволоконным управлением. Летит такой БПЛА на дальность до 30 км на высоте до 50 метров. Однако опасность от него крайне высокая, ведь он неуязвим для РЭБ, а также не фиксируется дрондекторами различных типов. Так что новинка тоже может попить врагу крови.

Кроме того, расширяется в арсенале ВС РФ и номенклатура средств поражения с дальностью более 100 км. Например, в серию уже ушел «Куб-10МЭ». Этот БПЛА развивает скорость до 120 км/ч, что достаточно для поражения любых целей врага, а также имеет улучшенную защиту от РЭБ и других средств противодействия. Задача «Куба» — ликвидация командных пунктов, бронетехники, позиций ПВО и других ценных объектов.