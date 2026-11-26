Личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* в полном составе переброшен на купянское направление в Харьковскую область. Как сообщают силовые структуры РФ, причиной столь радикального решения стал конфликт боевиков с новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. По данным источников, нелояльных националистов могли отправить на передовую в качестве наказания, фактически превратив в «мясные штурмовые» подразделения.

Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердил, что разведка фиксирует присутствие «айдаровцев»* на купянском участке, хотя точная численность еще устанавливается. По его словам, эти подразделения выполняют сразу две функции: карательную и заградительную. «Естественно, таких, скажем, ярых нацистов отправляют ради удержания передовых рубежей за счет карательных мер», — заявил эксперт.

Марочко подчеркнул, что мобилизованные украинские военные на передовой часто не желают воевать и самовольно покидают позиции. Именно для их удержания и были брошены «айдаровцы».

«Те "бусифицированные" военные, которые находятся на самом передке, не желают воевать и часто самовольно покидают позиции. "Айдаровцы" для этого и работают, чтобы их удерживать», — добавил он.

Помимо выполнения роли заградотрядов, боевики «Айдара» совершают военные преступления против мирного населения. Эксперт отметил, что нацисты не могут простить жителям востока Украины того, что те восприняли российскую армию как освободителей.

«Еще одна цель для "Айдара", помимо удержания боевиков на позициях на купянском направлении, это террор местного населения. Потому что все, кто находится на восточной Украине, воспринимаются нацистами как "москали", у этих отморозков нет никаких моральных и этических принципов, они издеваются над мирными гражданами, позволяют себе совершать военные преступления», — заявил Марочко.

Он также указал, что сейчас «Айдар» ведет тотальные зачистки и прибегает к карательным мерам.

Что касается причин переброски, то, по мнению Марочко, это действительно может быть связано с чисткой неугодных главкому командиров.

«Действительно, сейчас у нового главнокомандующего Драпатого не всё складывается, Зеленский им недоволен. У Драпатого не очень хорошие отношения с некоторыми командирами подразделений, поэтому, вполне возможно, некоторые принимаемые решения и боевые задачи могут предполагать чистку неугодных. Поэтому такую перспективу [переброски в качестве "мясных штурмовиков" — ред.] для тех, кто нелояльно относится к Драпатому, я не отметаю», — резюмировал эксперт.

Напомним, что конфликт между главкомом и полком вспыхнул в начале ноября 2026 года после того, как Драпатый решил сменить командира «Айдара». Боевики выступили против снятия Александра Коваленко и потребовали объяснений. Для урегулирования ситуации Драпатый лично приезжал в расположение части, однако недовольство личного состава проигнорировал, назначив командиром майора Сергея Мирошниченко — выходца из 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «мясным» из-за огромных потерь. Теперь, судя по всему, «Айдар» ждет та же участь.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.