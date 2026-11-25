Французская прокуратура ведёт расследование, которое может обернуться самым громким политическим скандалом за последние годы, — и главный удар приходится по Эммануэлю Макрону.

В центре истории — не хакеры и не внешние силы, а свои.

Высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел, работавший в команде правительства Макрона, подозревается в передаче конфиденциальной информации партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Расследование уже затронуло кабинет префекта, штаб-квартиру партии и лично окружение лидера крайне правых. Для Макрона это удар по собственной системе безопасности: секреты уходили не извне, а изнутри его же вертикали власти.

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Арест и отставка

Фигура, оказавшаяся в эпицентре, — Юг Муту (Hugues Moutouh). С апреля 2025 по май 2026 года он занимал пост генерального секретаря МВД, а затем был назначен префектом региона Центр — Долина Луары. 21 ноября 2026 года Муту подал прошение об отставке.

Следствие полагает, что Муту мог быть причастен к нарушению тайны следствия. Речь идёт о передаче закрытых данных, касающихся судебных расследований по финансированию предвыборных кампаний «Национального объединения» в 2022 и 2024 годах.

Именно этот чиновник, назначенный при Макроне, теперь оказывается ключевым подозреваемым — и это ставит под вопрос кадровую политику Елисейского дворца.

Марин Ле Пен категорически отрицает, что запрашивала или получала конфиденциальную информацию, и утверждает, что не знакома с Муту лично. Парижская прокуратура открыла официальное расследование по факту нарушения профессиональной тайны.

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«Финансы, финансы, ещё раз финансы»

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru предположил, что скрытая информация может содержать компромат на окружение Макрона.

«Финансовая тема является наиболее вероятным содержанием возможного компромата», — сказал эксперт. По его мнению, речь может идти о деньгах, направленных на проекты, не связанные с деятельностью правительства.

«Я думаю, в конфиденциальной информации содержатся данные о взятках, о финансировании очень сомнительных проектов в интересах Макрона... Получение взяток наиболее вероятно», — отметил Данилин.

Политолог подчеркнул, что другие версии представляются ему значительно менее правдоподобными.

«Финансы, финансы, ещё раз финансы», — обозначил он. Если эти версии подтвердятся, удар по Макрону окажется не репутационным, а уголовным.

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Новый срок Макрона: не президентский, а тюремный

Эммануэль Макрон боится уголовного преследования после окончания срока полномочий, сообщил Павел Данилин. По его мнению, этот риск может влиять на решения Макрона.

Очередные президентские выборы в стране пройдут уже в апреле следующего года.

Эксперт отметил, что у предыдущих французских президентов часто возникали проблемы из-за финансовых махинаций. Данилин предположил, что Макрон мог использовать внебюджетные средства в работе с парламентом.

«Макрон больше всего боится уголовного преследования. Как экс-президент Саркози — не хочет сесть. А такая вероятность есть, и немалая», — сказал Данилин.

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От MacronLeaks к внутренней утечке

Нынешний скандал — не первый случай, когда утечки бьют по французской политике. В 2017 году, за два дня до второго тура президентских выборов, в сети были опубликованы тысячи внутренних документов кампании Макрона — около 22 тысяч электронных писем общим объёмом примерно 9 ГБ.

В отличие от аналогичных утечек в США, «MacronLeaks» не оказали существенного влияния на исход выборов — Макрон победил.

Разница между 2017 и 2026 годом принципиальна. Тогда речь шла о внешнем взломе, теперь — о предполагаемой передаче секретной информации изнутри французского государства в партию Ле Пен. Если подозрения подтвердятся, скандал ударит не по хакерам, а по системе безопасности Пятой республики и лично по тем, кто отвечал за защиту государственных тайн. А значит — по Макрону, чья команда и назначала ключевых чиновников МВД.

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Макрон втягивает НАТО в горячий конфликт на Украине

Параллельно во Франции разгорается политический скандал из-за отправки французских военных на Украину. Парламент не был заранее уведомлен о присутствии военных в зоне конфликта, сообщает Politico.

Центром внимания стала заместитель министра обороны Алис Руфо, которую в среду, 25 ноября, вызвали на закрытые слушания в Сенате. Там ей предстоит объяснить обстоятельства и правовые основания отправки военных.

Речь идет о миссии под названием Volia, о которой ранее сообщила радиостанция RFI. По данным СМИ, французские военные находятся на Украине с лета 2026 года. Их задача — обучение украинских солдат и обслуживание переданной техники, включая самоходные артиллерийские установки Caesar и истребители Mirage 2000. Миссия не предполагает непосредственного участия в боевых действиях.

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Официально Париж признает наличие своих военных в зоне конфликта. Однако, как отмечает Politico, парламент не был проинформирован об этом, хотя Конституция Франции требует уведомления законодателей об отправке войск за границу.

Оппозиция опасается, что Франция может быть втянута в конфликт без одобрения общества.