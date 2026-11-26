В течение минувших суток российские военные поразили энергетические объекты, которые применяются украинскими силами. Об этом в четверг проинформировало Минобороны РФ.

Согласно опубликованному ведомством сообщению, удары по энергетической инфраструктуре, работающей на нужды ВСУ, были нанесены силами оперативно-тактической авиации, а также ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Помимо этого, как уточняется, были поражены площадки, где производятся и хранятся беспилотники и наземные робототехнические комплексы. Также ударам подверглись пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и зарубежных наемников — всего в 146 районах.

Ранее сообщалось, что армия РФ поразила место сборки и хранения БПЛА «Файер Пойнт» в Киеве.