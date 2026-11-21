В Одессе приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в Telegram-канале городского совета.

Там отметили, что не работает весь электротранспорт. Трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии.

Без света и воды на Украине также остался Кривой Рог. В городе Сарны Ровненской области в ходе ночных ударов была выведена из строя подстанция.

Напомним, перебои с водой наблюдаются в Киеве. В украинской столице из кранов течет синяя вода.