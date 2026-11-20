Только за одни сутки поражены мосты в Киеве и под Одессой, горят военные заводы и аэродромы с самолётами НАТО во Львове и Тернополе. Разрушены ТЭС в Ивано-Франковске и подстанции (ПС) в Хмельницкой и Волынской областях. В шоке от ударов и страны Европы, соседи Украины, которых вид горящей «военки» киевского режима приводит в ужас. В Польше вовсю воют сирены воздушной тревоги на фоне российских воздушных атак.
Кстати, этакой «вишенкой на торте» стал случай с домом бывшего президента Украины и записного врага России Леонида Кучмы в Чернигове. На него рухнули обломки российского беспилотника и снесли крышу. Причём, как пишут украинские соцсети, в этом доме был организован музей самого Кучмы, между прочим, автора книги периода раннего украинского национализма «Украина — не Россия». Ну не карма ли?
Мосты в хлам
Шесть мостов в Киеве через Днепр и один в Затоке Одесской области. Итого за сутки ударами возмездия повреждено семь мостов: три — серьёзно, с ограничениями по движению, это Северный, Патона и Метромост в Киеве, а четыре — критически, проезд по которым запрещён. Знаки «Стоп» выставлены с обеих сторон киевских мостов — Дарницкого, Покровского, Южного и «главного моста НАТО» в Затоке, проложенного через Днестровский лиман. Стоит отметить, что накануне были атакованы мосты через Днестр в районе населённого пункта Маяки Одесской области.
Как отметил координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев, ВС РФ должны продолжать удары и не ограничиваться только Киевом и Одесской областью. Есть ещё стратегически важные мосты в Николаевской и Днепропетровской областях. Стоит отметить, что на фоне ударов по Киеву движение по мостам в Днепропетровске было остановлено. Там реально боялись, что вслед за столицей режима Зеленского будут снесены мосты и в Днепропетровске.
Не пора ли и на них обратить внимание?
Горят заводы
Украинское ВПК понесло тяжёлые потери. Российскими ударами возмездия были серьёзно потрёпаны военные заводы в Киеве и Львове. Не так давно ВС РФ нанесли удар по военным заводам в украинской столице и области. За ночь было поражено четыре военных предприятия. На двух собирались беспилотники, те самые «Хорнеты», которые, хоть и в меньшей степени, но продолжают атаковать гражданские машины на трассе «Новороссия», а на двух производилось ракетное топливо.
В ходе последнего, точнее, очередного удара были выведены из строя цеха завода в Броварах, который занимался производством взрывчатых веществ, порохов и твёрдого ракетного топлива, а на заводе «Файер Поинт» собирались ракеты FP-7 «Фламинго». Теперь больше не собираются. Завод сгорел.
Стоит отметить, что во Львове ударами баллистических «Искандеров-М» разрушены цеха «Авиационного завода», который занимался ремонтом самолётов, в том числе планового обслуживания натовской техники, переданной Европой и США киевскому режиму. Тут же была налажена сборка оперативно-тактических и крылатых ракет, которые принимали участие в налёте на Крымский мост.
Сергей Лебедев в разговоре с aif.ru пояснил, что по военным предприятиям на Украине надо бить постоянно, потому что один цех уничтожить мало, так как там десятки таких цехов, и надо уничтожать именно те, на которых находятся самые важные производства.
Пиратов пустили на дно крабов кормить
Минобороны РФ в своих сводках отметило особо, что за минувшую неделю поражено 12 судов «черного флота НАТО», которые пытались прорваться в порты Украины и выгрузить там вооружение и боеприпасы для ВСУ. Сделать это не удалось никому. Если сложить цифры с первого дня морской блокады украинского побережья, а это первая неделя августа нынешнего года, то российские беспилотники вывели из строя, заставили развернуться и уйти ремонтироваться в иностранные порты 245 пиратских судов с военными грузами для Киева.