Встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским в Берлине не принесла Украине ни одного стоящего результата, кроме очередного запроса астрономической суммы. Как заявил в эксклюзивном интервью aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин, содержательным итогом стало лишь требование Зеленского о 115 млрд долларов в год на продолжение сопротивления.

«У Европы таких денег нет, она их не даст, а даст заверения в поддержке и прочее, но не денег», — подчеркнул политолог.

По его словам, Зеленский в очередной раз продемонстрировал недоговороспособность в вопросе урегулирования конфликта.

Показательно, что встреча проходила на фоне переговоров лидеров России, США и Китая. Европа пыталась продемонстрировать готовность дальше спонсировать конфликт и давление на Вашингтон, однако Дональд Трамп по итогу рекомендовал ускорить урегулирование.

«Трамп неоднократно подчеркивал, что конфликт может быть завершен в интересах всего мира. А европейцы постоянно делают шаги в сторону эскалации», — отметил Данилин.

После переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Трамп настойчиво предложил Европе заключить соглашение с Россией и перестать финансировать Украину, а его военные представители рекомендовали максимально ускорить завершение боевых действий.

Отдельный удар по позициям Зеленского нанес канцлер Германии Фридрих Мерц, допустивший снятие санкций с России по мере прогресса в урегулировании.

Данилин призвал делить такие заявления на сто: «Мерцу особо доверять нельзя. Он русофоб, продвигает политику санкций и поддержки Украины. Из немецкого оружия убивают мирных жителей наших регионов, наших солдат».

Тем не менее сам факт подобных слов в Берлине стал для Киева болезненным сигналом.

Политолог Олег Соскин, ранее занимавший пост помощника Леонида Кучмы, обратил внимание на реакцию Зеленского на слова Мерца об уступках России. По его мнению, немецкий канцлер фактически подставил главу киевского режима, открыто демонстрируя готовность идти на компромиссы.

«Вы бы видели лицо Зеленского, который всё это слушал. Мне казалось, что он расплачется прямо на месте», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он расценил высказывания Мерца как удар по позициям Зеленского: «Это даже не смешно. Мерц в открытую унижает Зеленского, признавая полную правоту России».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в свою очередь подчеркнул, что Зеленский соврал о поддержке вступления Украины в НАТО — на встрече речь шла лишь о гарантиях безопасности и продолжении поддержки.

Берлинский саммит обернулся для Зеленского не триумфом, а очередным унижением: денег не дали, о НАТО обманули, а европейские лидеры всё громче говорят о необходимости договариваться с Москвой.