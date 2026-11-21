В ночь на 20 ноября Вооруженные силы России поразили мост Затока в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что этот мост использовался ВСУ для доставки военных грузов из стран НАТО.

«Железнодорожный транспорт перевозит сразу большие объёмы, поэтому всегда обращают внимание на железнодорожные мосты, железнодорожные тоннели, сортировочные узлы железнодорожных станций и пункты пропуска», — объяснил он.

По словам Попова, удар по этому мосту — часть плановой работы по уничтожению логистики ВСУ.

«Это плановая работа, связанная с работой разведки. Наши заметили, что пошли большие составы или колонна автотранспорта, установили, что именно перевозят, и было принято решение об ударе. Таким образом была остановлена переброска боеприпасов, боевой техники, вооружения, возможно, ротация личного состава», — уточнил военный эксперт.

Как стало известно, также на переходе морем поражен корабль, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, нанесены удары по четырем железнодорожным локомотивам, используемым для транспортировки грузовых составов с грузами для ВСУ.